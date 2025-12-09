Jornada de recreación para personas con discapacidad

Como parte de las políticas de protección y acompañamiento de las personas con discapacidad de La Matanza y sus familias, el Gobierno local realizará un nuevo evento de promoción de la inclusión social, con concursos de deportes y arte. La actividad es abierta y gratuita, y la participación en los concursos es con inscripción previa.

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de poner en agenda las dificultades que atraviesan en la sociedad. En ese sentido, desde el Municipio de La Matanza se desarrollan diversas iniciativas para acortar la brecha de desigualdad, otorgar derechos y brindar herramientas y actividades que les aseguren una mejor calidad de vida..



La nueva Jornada por la Inclusión de las Personas con Discapacidad se llevará a cabo en el Club Huracán de San Justo, ubicado en Florencio Varela 1606, el próximo viernes 12 de diciembre, de 9 a 16 horas.

El evento está dirigido a toda la comunidad y contará con un cronograma festivo y participativo que incluirá a la Feria de emprendedores locales, para apoyar la autonomía y producción local, un concurso de Dibujo, Pintura y Cerámica para que las personas con discapacidad puedan expresar su creatividad y un Torneo de Fútbol Inclusivo para fomentar el encuentro y la actividad física.

Además, contará con música en vivo y un espacio de baile, garantizando un ambiente entretenido y accesible. Quienes se acerquen también podrán conocer todos los programas que lleva adelante el Gobierno local, a través de la Subsecretaría de Personas con Discapacidad.



Es importante destacar que, para participar del concurso de arte o del torneo de fútbol, las y los interesados deberán inscribirse previamente en la web: https://desarrollolamatanza.gob.ar/bases_discapacidad. Una vez realizada la inscripción, deberán remitir la planilla completa al mail subsediscapacidadlamatanza@gmail.com aclarando como ASUNTO: Concurso de Arte o Torneo de Fútbol, según corresponda. Tienen tiempo hasta el martes 9 de diciembre inclusive.