Transporte: fijaron los subsidios a los colectivos del AMBA hasta abril

El nuevo esquema regirá hasta abril, al menos, y hasta que se apruebe una nueva actualización de datos.

A través de la Resolución 16/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte aprobó los nuevos cálculos de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Jurisdicción Nacional para el período que va de febrero a abril. El objetivo es garantizar la operatividad de las empresas del sector.

La actualización contempla la última paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), además de los ajustes en el precio del gasoil, los seguros, el parque móvil y los insumos básicos. También, se establecieron los montos de las compensaciones tarifarias que el Estado nacional dará entre las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los fondos se financiarán con recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), además de partidas del Presupuesto nacional. Asimismo, se estipuló que, si los montos vinculados al atributo social superan las compensaciones tarifarias, el Estado nacional cubrirá la diferencia en función de los valores del sistema SUBE.

Vale destacar que la decisión se tomó contemplando los datos del sistema SUBE y del parque móvil de empresas, incluyendo unidades propulsadas por Gas Natural Comprimido (GNC), dados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Este esquema regirá hasta abril, al menos, y hasta que se apruebe una nueva actualización de datos.

Montos de las compensaciones

Febrero: 93.624.359.688 pesos.

pesos. Marzo: 71.965.152.433 pesos.

pesos. Abril: 73.514.138.512 pesos.

pesos. Total por demanda SUBE: 95.850.171.084 pesos.

Precios de los boletos mínimos en marzo