Navidad con precios bajos: La Matanza suma ofertas navideñas en sus Puntos de Abaratamiento

Los Mercados de Abaratamiento y las Ferias Francas cuentan con productos y combos navideños con descuentos de hasta el 50%, una iniciativa impulsada por el Gobierno local para llevar un alivio a las mesas de las familias del distrito, en estas Fiestas. Las vecinas y vecinos pueden acceder a alimentos de primera calidad, directo de productores, y beneficios con Cuenta DNI.

Con el objetivo de acompañar la economía de las familias durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Municipio de La Matanza incorporó ofertas especiales y canastas navideñas en sus Puntos de Abaratamiento. La medida busca garantizar el acceso a productos esenciales y festivos a precios sustancialmente menores que en los canales comerciales tradicionales.

Los Mercados de Abaratamiento son puntos fijos que funcionan de lunes a sábados de 9 a 15 hs y ofrecen productos y alimentos de primera calidad, carnes, pollo, pescado, panadería y artículos de limpieza, entre otros, directo de productores locales, con precios hasta un 50% menos y accediendo a los beneficios de cuenta DNI y pagar con QR.

Las Ferias Francas son mercados itinerantes que recorren las ciudades del distrito de martes a domingos, de 7 a 13 hs. Para estas fechas, suman productos de almacén como turrones, pan dulce, combos para ensalada de frutas y ofertas en indumentaria para niñas, niños, jóvenes y adultos, ropa interior y ropa blanca.

El Gobierno de La Matanza acompaña a toda la comunidad en la difícil situación que enfrenta el país por las medidas de mega ajuste del Gobierno nacional, promoviendo el consumo de productos del distrito para fortalecer la economía local y cuidar la mesa de las familias matanceras, en estas Fiestas.

Las vecinas y vecinos pueden encontrar la ubicación y horario de todos los Puntos de Abaratamiento de La Matanza en la web del Municipio: lamatanza.gov.ar/puntosdeabaratamiento y en las rrss.