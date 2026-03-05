Impulso al trabajo local: Agenda de ferias con más de 120 emprendedores de La Matanza

A través de los programas Emprende Mujeres y Feria de Emprendedores, el Gobierno local desplegará durante todo el mes de marzo diversos espacios de comercialización en San Justo e Isidro Casanova. La iniciativa busca fortalecer la economía social, fomentando el crecimiento del empleo independiente en el distrito, y brindar a la comunidad la oportunidad de realizar compras más accesibles.



El Municipio de La Matanza continúa consolidando políticas públicas que generan oportunidades, en esta oportunidad, destinadas a acercar los emprendimientos matanceros con las vecinas y vecinos. Más de 120 puestos ya están confirmados en las ferias coordinadas por la Subsecretaría General de Economía Social y Solidaria local.



Las Ferias de Emprendedoras y Emprendedores se han convertido en un motor fundamental para el desarrollo productivo del distrito, permitiendo la consolidación de proyectos y el acceso a nuevos consumidores, en plazas y puntos estratégicos.

En cada jornada, las familias podrán encontrar una amplia variedad de rubros que incluyen pastelería, indumentaria, artesanías, cosmética natural, impresiones 3D y diseño, entre otros.



En estos espacios, La Matanza no solo genera puntos de venta, sino lugares de encuentro comunitario donde se pone en valor el talento y la creatividad de quienes integran la Red de Emprendedores del Municipio, permitiendo que toda la comunidad acompañe su trabajo y esfuerzo.



Quienes deseen sumarse a la Red de Emprendedores del Municipio pueden comunicarse al teléfono (011) 6063-4316 – por WhatsApp al 11-4045-5349; o por correo electrónico a SubGralEconomiaSocialySolidaria@lamatanza.gov.ar





🗓️ Agenda marzo 2026



Feria de Emprendedores – 10 a 20 h

📍 Plaza Atalaya, Isidro Casanova: 6, 7, 20 y 21 de marzo.

📍 Plaza San Nicolás, San Justo: 5, 12, 19 y 26 de marzo (hasta las 18 h).

📍 Plaza San Martín, San Justo: 27 de marzo.



Emprende Mujeres – 16 a 21 h

📍 Sábado 14 de marzo: Hipermercado Chango Más

Av. Juan Manuel de Rosas 3800, San Justo.