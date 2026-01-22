Veteranos de Guerra de La Matanza: “El gesto por Malvinas es positivo, pero falta una política real”, indicaron

Ramón Robles valoró la intervención del embajador Ian Sielecki en la Asamblea Nacional francesa, donde cuestionó públicamente un mapa que identificaba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido. Sin embargo, advirtió que es necesario un “reclamo fuerte y firme” por parte del Gobierno nacional.

Durante la Asamblea Nacional francesa, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, protagonizó un gesto diplomático en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, al advertir públicamente sobre la presencia de un mapa que identificaba al territorio como parte del Reino Unido.

Fue al momento de pronunciar su discurso que Sielecki marcó el límite. “Lamentablemente, debo señalarle un pequeño inconveniente, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país”, expresó. Luego, completó: “Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas como si fueran parte del Reino Unido”.

Repercusión

La reacción del diplomático argentino fue valorada positivamente por distintos sectores y dirigentes. Entre ellos, estuvo el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza, Ramón Robles, quien destacó el gesto aunque lo hizo con reparos por la política exterior que adoptó el Gobierno nacional de Javier Milei.

“La acción del embajador estuvo muy buena, y si este tipo de acciones vinieran acompañadas de otras, estaría realmente contento”, deslizó. En ese marco, advirtió que habrá que “observar cuál es la repercusión de ese episodio dentro del Ejecutivo”, al recordar que “el Gobierno expresó que continuará reclamando la soberanía, pero que respetaría la voluntad de los isleños”, algo que, consideró, “no tiene ningún fundamento internacional”. “No pueden ejercer autodeterminación porque no son un pueblo originario, sino implantado”, sostuvo.

Pan y circo

En ese sentido, Robles cuestionó lo que definió como una estrategia basada en “gestos mediáticos”. “Este gobierno nos tiene acostumbrados al show, a hacer acciones para estar continuamente en los medios y que todo el mundo hable de ellos. Y creo que la intervención del embajador va en ese camino”, manifestó.

Así, a modo de ejemplo, el dirigente puso el foco en la reciente participación del Presidente Javier Milei en el Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María, la cual calificó como “una payasada”. “Desde que asumió, ataca la cultura, los actos populares y los recitales gratuitos”, aseveró. “Montan un show. Vivimos pan y circo”, expresó.

Finalmente, Robles insistió en que, si bien la reacción del embajador constituye “un gesto positivo”, debería estar “respaldada por una política real y un reclamo fuerte y firme por parte del Gobierno nacional”. “Un embajador puede tener este tipo de actitudes y el Presidente otras totalmente diferentes. Utilizan la mayoría de sus actos para estar en las tapas de los diarios. No le tengo confianza ni fe”, concluyó.