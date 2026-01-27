Latest:
27 de enero de 2026
Locales

Las Colonias de La Matanza se sumaron a educar en el cuidado del ambiente

La matanza Informa

Celebrando el Día Mundial de la Educación Ambiental, el Gobierno local llevó adelante talleres prácticos de sustentabilidad y energías renovables para las miles de chicas, chicos y adolescentes que asisten a la Colonia de Verano 2026.

El Municipio de La Matanza llevó al Polideportivo Balestrini el programa Corazón Ecológico, con una gran jornada de concientización ambiental para que chicas y chicos aprendan a cuidar el entorno, nuestra «casa común», a través de la experiencia directa y el contacto con la naturaleza.

Durante las actividades, coordinadas por la Subsecretaría de Ambiente local, a cargo de Mauro Chellillo, las y los participantes se involucraron en procesos de compostaje, clasificación de residuos reciclables y germinación de especies nativas, conectando de forma directa con los ciclos de la naturaleza.

Uno de los puntos destacados de la actividad fue la experimentación con energías alternativas; es decir que, a través de dispositivos específicos, pudieron observar cómo el sol genera energía térmica para calentar agua, energía fotovoltaica para electricidad e incluso el funcionamiento de un horno solar para cocinar. Estas propuestas buscan desmitificar la tecnología sustentable y mostrarla como una herramienta accesible y cotidiana.

Esta iniciativa del Gobierno local impulsa la protección del ambiente con la educación como motor, convirtiendo el conocimiento teórico en una herramienta real que las chicas y chicos pueden llevar a sus casas y compartir con sus familias; y transforma las colonias municipales en un espacio de aprendizaje y valores para toda la comunidad.

También te puede gustar

“CEMEFIR NO ESTÁ EN RIESGO”, COMUNICÓ LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

Politica2000

Fernando Espinoza «Seguimos generando la mayor inversión en seguridad de toda la historia»

La matanza Informa

“Hoy, el calzado está muy afectado por las importaciones”, sostienen las industrias del rubro

El 1 Digital

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *