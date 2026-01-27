Verano con Escuelas Abiertas: una propuesta gratuita para las vacaciones de las chicas y chicos de La Matanza

Más de 90 mil niñas, niños y adolescentes de todo el distrito disfrutan del verano en la Capital del Deporte Social con Escuelas Abiertas y las Colonias municipales, que acompañan a las familias durante el período de receso escolar 2026.

Gracias al trabajo articulado entre el Gobierno local y el Gobierno provincial, en La Matanza funcionan 121 Escuelas Abiertas de Verano.El intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió una de las sedes en Ramos Mejía, la Escuela Primaria n°29, junto a la secretaria de Políticas Educativas, Silvina Gvirtz y la secretaria de Deportes local, Jorgelina Bertoni. La propuesta se desarrolla en instituciones escolares de gestión pública e incluye actividades pedagógicas, recreativas, lúdicas, deportivas y artísticas, alimentación diaria, y se complementan con las Colonias de Verano, que funcionan en los polideportivos del Municipio.

«En total, 90 mil chicas y chicos participan de esta gran propuesta de vacaciones 2026 en La Matanza», expresó Fernando Espinoza y remarcó: «Las Escuelas de Verano son escuelas abiertas para que las niñas, niños y adolescentes puedan disfrutar de unas hermosas vacaciones».

«Quiero agradecer a nuestro gobernador Axel (Kicillof) y a nuestra vicegobernadora Verónica (Magario), quienes, con este trabajo, hacen posible la felicidad de nuestras chicas y chicos, y sus familias.», remarcó Fernando Espinoza, y señaló: «Que además cuentan con transporte, seguros, atención médica, y alimentación».

Por su parte, Silvina Gvirtz sostuvo: «Muy felices de recorrer, junto al intendente Fernando Espinoza, las Escuelas de Verano de La Matanza. Esto es un trabajo que se prepara a lo largo de todo el año, entre el Municipio y la Provincia, para que las chicas y los chicos puedan disfrutar de un verano precioso con mucho aprendizaje y diversión».

En la misma línea, Jorgelina Bertoni expresó: «Por pedido de nuestro Intendente, articulamos con todas las escuelas para que las chicas y los chicos puedan acceder a las piletas en nuestros polideportivos y realizar prácticas acuáticas». Y agregó: «Un verano seguro, con profesionales capacitados, con recreación y con el deporte que hace maravillosa esta experiencia para todas las matanceras y matanceros».

«En esta Argentina tan complicada, con la terrible crisis económica que estamos viviendo, contar con 121 Escuelas de Verano significa una gran luz de esperanza», resaltó Fernando Espinoza y concluyó: «Esto es lo que nos hace distintos como argentinos: cuando hay ganas, actitud, convicciones e ideales, no hay nada que sea imposible».