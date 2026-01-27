González Catán: la Biblioteca Popular Chinaski invita a un evento solidario

El encuentro musical y recreativo se llevará a cabo el sábado 7 de febrero. Lo recaudado será donado par el merendero La Pradera.

Con el objetivo de colaborar con aquellas agrupaciones o merenderos que necesitan de la solidaridad de la gente, la Biblioteca Popular Chinaski, ubicada en González Catán, llevará a cabo, el sábado 7 de febrero a las 21, un festival musical solidario.

La cita será en Pacheco 571 y lo recaudado será destinado para el merendero La Pradera. Además, se presentarán diferentes bandas de rock de zona oeste para deleitar con su música la jornada. Entre los presentes estarán grupos como Klinch, Generación maldita, Los estigmas de Kristo, Makumba y Reinol.

En diálogo con El1, Cristina Amati, integrante de la Biblioteca Popular Chinaski, señaló: “Veníamos hace mucho tiempo con ganas de hacer este evento solidario. El merendero se encuentra en Alejandro Korn y su referente, Cecilia, es amiga de la Biblioteca hace muchos años”.

Amati sostuvo que dicho merendero no tiene un espacio físico, actualmente, por lo que las meriendas se brindan en la plaza del barrio. “Este grupo de personas se reúnen para cocinar las tortas fritas y bizcochuelos con las donaciones que les acercan”, aseveró.

En este evento, la comunidad podrá donar un alimento no perecedero y se encontrará con diversas bandas punk, feria de artesanos, poesía, y un gran buffet para todos los gustos y paladares. “Las expectativas son reunirse con gente que tenga la misma afinidad y entienda que puede colabora con un alimento”, sostuvo.