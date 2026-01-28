Claudio Gamarra, el “estilista solidario” matancero, volvió a ofrecer cortes de pelo gratis en San Justo

El joven de 29 años impulsa la iniciativa a beneficio de las personas más vulnerables de la localidad en la Plaza General San Martín.

Claudio Gamarra, joven estilista de 29 años oriundo de Chaco pero vecino de La Matanza desde hace varios años, asegura que un buen corte de pelo no solo cambia el autoestima, también brinda felicidad y da energía. Si bien trabaja a domicilio, a fines de 2025 se propuso llevar adelante un proyecto en beneficio de los vecinos más vulnerables de San Justo. Es así como nació el “estilista solidario”, quien brinda cortes de pelo gratis una vez por mes.

La primera jornada tuvo lugar el martes 30 de diciembre, y el segundo encuentro ocurrió este lunes 27 de enero en la cabecera distrital. “Creo que vamos a continuar hasta fin de año. Incluso pensamos agregar un día más”, expresó Gamarra en diálogo con El1 y Radio Universidad.

La propuesta nació de manera totalmente desinteresada, con el único propósito de cubrir una necesidad básica para los vecinos que lo necesiten. “Me nació hacerlo, lo quise concretar y lo hice. Conozco las necesidades y sé que hay gente que no tiene plata para un corte de pelo. Pero también me beneficia a mí: me permite hacer lo que me gusta al aire libre y me cambia mucho la energía”, destacó.

Los inicios del «estilista solidario»

Antes de comenzar con el estilismo, Claudio se dedicó a la gastronomía, era vendedor ambulante e incluso se encargaba del cuidado de autos en concesionarias. Pero con la barbería y el corte de pelo, encontró su propósito. “Aprendí este rubro a los 20 en Chaco, al poco tiempo que había fallecido mi papá. Y cuando me mudé a San Justo seguí este camino”, recordó.

En sus casi diez años de trabajo, Gamarra recibió clientes de todo tipo. Entre ellos se encuentra Doménico, jubilado de 85 años de San Justo, quien escuchó la entrevista al joven estilista al aire de Radio Universidad y decidió acercarse a la plaza local. “Yo vivo con la mínima, y la situación está brava. Le agradezco mucho a Claudio por este servicio: ayuda mucho”, compartió.

Quienes deseen conocer más de la propuesta de Claudio Gamarra, pueden contactarse a través de su cuenta de Instagram.