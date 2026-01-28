Las infancias y juventudes de La Matanza contarán con un nuevo Centro de Salud Mental

Avanza la construcción del nuevo espacio sanitario que está ubicado estratégicamente en el predio del Hospital Simplemente Evita de González Catán, y tiene como objetivo fundamental atender a la población infanto juvenil de 0 a 18 años, así como también a sus familias, y trabajar activamente con la comunidad en general.

La construcción del Centro Comunitario en Salud Mental es un paso transformador en La Matanza, siendo una respuesta estructural para una problemática que ha crecido exponencialmente en los últimos años.



El proyecto es financiado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo del BID, y contará con un área asistencial compuesta por tres consultorios individuales y un consultorio grupal, un área para el desarrollo de actividades grupales y comunitarias, compuesta por un salón de usos múltiples (SUM) y dos salones para el uso de talleres.

Recientemente, el Secretario de Salud Pública local, Alejandro Collia, y la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmens, supervisaron el avance de la obra y resaltaron la importancia del proyecto, clave para la salud mental de las vecinas y vecinos del distrito.



A su vez, explicaron que la institución estará especializada en infancias y juventudes e integrada por un equipo interdisciplinario de excelencia, con profesionales de distintas disciplinas, como psicología, trabajo social, psicopedagogía, musicoterapeuta, psicomotricista y acompañantes terapéuticos; y su misión será articular con todos los efectores de la comunidad de González Catán, Virrey del Pino y Laferrere, creando una red de contención integral en el 3er cordón del distrito.



La iniciativa forma parte de una estrategia conjunta, entre el Gobierno local y el provincial, que busca fortalecer las políticas públicas en salud mental con un marcado enfoque territorial y comunitario, pensando específicamente en las necesidades de las infancias y juventudes de La Matanza.