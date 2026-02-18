Los Bomberos Voluntarios de La Matanza incorporaron 60 handies para comunicarse en las emergencias

Con esta tecnología, que fue comprada con ingresos de la propia institución, buscan mejorar el intercambio y la comunicación durante los siniestros.

Los Bomberos Voluntarios de La Matanza incorporaron 60 handies para mejorar la comunicación durante las emergencias que, día a día, deben enfrentar en el Partido.

Fue el presidente de la institución, Gustavo Cid, el encargado de comunicar la noticia ante el micrófono de El1: “Pudimos adquirir 60 handies, también llamados HT, de la marca Motorola que serán las radios personales de los que están al mando en los incidentes. Tenemos seis cuarteles en el Distrito y, de hecho, cada cuartel tendrá diez handies a disposición”, destacó.



Para sumar esta tecnología, los bomberos no solo utilizaron fondos propios para comprar los equipos, sino también debieron gestionar nuevas frecuencias de comunicación. “Realizamos un estudio general. Tuvimos que hacer un trámite en el ENACOM en el que solicitamos tres nuevas frecuencias. Ya instalamos dos de las tres repetidoras que estarán una en Ramos Mejía, otra en Isidro Casanova y la última en González Catán”, detalló Cid.

Y agregó: “Con estas tres repetidoras lo que hacemos es tener un anillo digital para que cualquier equipo de nuestra institución habilite a alguna de esas tres repetidoras y haya una comunicación totalmente eficiente”.

Por último, cerró con orgullo: “Todo ello forma parte del progreso institucional que venimos desarrollando en estos últimos años. A la compra de las unidades y los equipos de protección personal para el cuerpo activo, ahora sumamos los handies y las repetidoras”.