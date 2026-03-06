El Arte de La Matanza abraza a las mujeres en un nuevo 8M

En el marco de las iniciativas organizadas por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo, el Municipio de La Matanza inaugura una nueva edición del ciclo Imagen Activa: Mujeres en Arte. La exposición presentará obras de diez artistas locales que exploran la sensibilidad y la expresión femenina, a través de técnicas mixtas y escultura, con entrada libre y gratuita.

La Matanza da comienzo a la agenda cultural 2026 con una propuesta que pone en valor la producción visual de las mujeres del distrito. Mujeres en Arte es una producción integral del colectivo Namasté, un grupo nacido en los talleres que la Secretaría de la Cultura y Educación local brinda en la Casa de Cultura, y reúne a artistas matanceras como Graciela Bagnato, Mirta Berdión, Liliana Brocardi, Alicia Capuano, Elsa Herrero, Mónica Hidalgo, Susana Ibarra, Libertad Miceli, Carina Perello y Elba Rodriguez.



A través de esta exhibición, las artistas encuentran un espacio donde canalizan emociones y vivencias, rompiendo con los convencionalismos estéticos. La colección incluye piezas que van desde la escultura y las obras tridimensionales hasta el uso de simetrías y técnicas mixtas, reflejando la diversidad de estilos de este grupo de mujeres activas y comprometidas con su comunidad.



El ciclo Imagen Activa fue creado con el objetivo de fomentar el interés por las artes visuales y difundir el trabajo de exponentes locales y nacionales. Cada cuarto viernes de mes, la tradicional Galería de Arte de la Casa de Cultura de Ramos Mejía renueva sus paredes para acercar la fotografía, la pintura, el grabado y el videoarte a todas las vecinas y vecinos de manera gratuita.



Mujeres en Arte se inaugura el viernes 6 de marzo a las 18 horas, en la Galería de Arte de La Casa de Cultura de Ramos Mejía – Belgrano 75 -.La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 18 h, hasta el 20 de marzo.



Más información: Secretaría de Cultura y Educación, Municipio de La Matanza. Facebook: /Cultura y Educación – La Matanza – IG: @culturalamatanza