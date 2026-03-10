Volvió el FinEs a La Matanza: Más jóvenes y adultos pueden finalizar sus estudios

Siempre se puede volver a estudiar, por eso con el Plan FINES, las personas que deban materias, o quieran finalizar la primaria o secundaria, ya cuentan con respaldo integral para hacerlo posible. Con el apoyo de tutores, y sedes distribuidas en todo el distrito, se brindan las herramientas necesarias para asegurar que cada vecina y vecino, acompañado por el Estado, logre obtener su título oficial.

Desde su consolidación en 2010, miles de matanceras y matanceros han logrado acreditar sus saberes, facilitando su inserción laboral y el acceso a estudios superiores, por eso el Gobierno local continúa expandiendo el Plan FinEs. Esta política pública está diseñada para que personas mayores de 18 años completen su escolaridad obligatoria de manera flexible, gratuita y con títulos oficiales.



El programa se destaca por su fuerte presencia territorial y el seguimiento personalizado del Municipio, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de trabajo y desarrollo. Cada estudiante cuenta con tutores que brindan orientación constante para asegurar la continuidad y el éxito de la cursada. Además, las sedes están distribuidas en todo el distrito, permitiendo que las y los vecinos estudien en espacios cercanos a sus hogares.

Cabe destacar que, la política de finalización de estudios comenzó en el distrito con el programa Centro de Orientación y Apoyo (COA), destinado a acompañar a estudiantes con materias pendientes. Posteriormente, esta iniciativa se integró al Plan FINES, consolidándose como parte del Plan Provincial de Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela (COA-FINES).



La Matanza, declarada Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO, continúa generando y apoyando políticas públicas que garanticen el acceso a la educación a todas las vecinas y vecinos de todas las edades, que acompañen su trayectoria educativa y sigan fomentando la inclusión y la igualdad de oportunidades.



Las personas interesadas pueden conocer todas las sedes disponibles ingresando a: https://lamatanza.gov.ar/politicaseducativas/fines Para más información y consultas pueden contactarse a través de los siguientes mails: finescordon1@gmail.com, consultas.finescordon2.lamatanza@gmail.com Fines2cordon3@gmail.com