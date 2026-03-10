Consumo golpeado: en febrero, las ventas minoristas cayeron 5,6 por ciento interanual

El deterioro en el consumo se cristalizó en los diferentes rubros comerciales, ya que seis de los siete cerraron febrero en baja. La principal caída fue de 14,4 por ciento, en Bazar, decoración, muebles y textiles del hogar.

En línea con el 2025, el comienzo del 2026 no fue auspicioso en lo que respecta al consumo. Porque la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que, en febrero, las ventas minoristas PyMEs se desplomaron 5,6 por ciento interanual. Así, en los dos primeros meses del año, las operaciones acumularon una caída de 5,2 por ciento.

Según la CAME, el 52,6 por ciento de los comerciantes encuestados indicó sentir una estabilidad en febrero, aunque el 38,8 manifestó un empeoramiento. Además, un 46,6 por ciento no avizoró cambios en su economía en el corto plazo, mientras que un 42,9 espera que mejore, y un 10,5 aguarda un retroceso.

Con respecto a la posibilidad de realizar inversiones, el 57,6 por ciento de las personas descartó concretar algún desembolso debido a las condiciones negativas del mercado interno. Como no hay variaciones por los costos de reposición y la rentabilidad de los locales, la prioridad pasó a ser estabilizar los márgenes ante las subas de los gastos fijos.

No obstante la caída interanual, febrero tuvo una mejora de 2,6 por ciento frente a enero, que estuvo impulsada por las compras relacionadas al inicio del ciclo lectivo. En rigor, las transacciones se concentraron en bienes de subsistencia y en artículos escolares, con prioridad en las ofertas y en el financiamiento en cuotas.

Rubros en caída

Por otra parte, la CAME precisó que el deterioro en el consumo se cristalizó en los diferentes rubros comerciales, ya que seis de los siete cerraron febrero en baja. Los principales derrumbes se observaron en Bazar, decoración, muebles y textiles del hogar, con 14,4 por ciento; y Perfumería, con -10,7, siempre en la medición interanual.

El listado continúa con Alimentos y bebidas, con un descenso de 8,7 por ciento; Textil e indumentaria, con -7,4; Calzado y marroquinería, con -1,1; y Ferretería y materiales eléctricos y de construcción, con -0,3. El único sector que manifestó una mejora fue Farmacia, con 0,3 por ciento. A su vez, frente a enero, la principal baja fue 5,1 por ciento, para Textil e indumentaria.