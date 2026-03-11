Hospital Posadas: se realizó la primera donación de corazón pediátrico con una técnica inédita

Se trató de una donación en asistolia controlada de un niño internado en el Sector Crónicos de Cuidados Intensivos Pediátricos con Perfusión Regional Normotérmica (PRN).

El Hospital Posadas del partido de Morón marcó un precedente histórico al concretar, por primera vez, una donación de corazón pediátrico con una técnica inédita.

El procedimiento se llevó a cabo en un niño de tres años que se encontraba internado desde hacía más de un año en el Sector de Crónicos de la Terapia Intensiva Pediátrica, con diagnóstico de enfermedad neurológica crónica, refractaria, con dependencia tecnológica.

La decisión solidaria de su familia permitió establecer un hito en el sistema nacional de trasplantes, constituyéndose en el primer caso de ablación cardíaca en un hospital nacional por asistolia controlada en la Argentina.

El éxito de este procedimiento fue el resultado de un intenso trabajo interdisciplinario. El equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos y la Terapia Intensiva brindaron un acompañamiento integral a la familia, garantizando el respeto a la dignidad y el alivio del sufrimiento del paciente.

Tras confirmarse la irreversibilidad del cuadro clínico, la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) coordinó el operativo junto a CUCAIBA, INCUCAI y los equipos ablacionistas, que actuaron de manera rápida y articulada.

Un cambio de paradigma

“El logro fue demostrar que esta técnica es posible en un hospital nacional, ponerla al servicio del sistema de trasplantes y, sobre todo, generar confianza en otros equipos. Aunque es una práctica validada en el mundo, en nuestro país implica un cambio de paradigma. Ser pioneros supone vencer resistencias, pero este resultado confirma que vamos por el camino correcto”, explicó el Dr. Juan Kiang, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil.

La técnica utilizada -asistolia controlada con perfusión regional normotérmica- representa una modalidad avanzada en el campo de la procuración de órganos. El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Posadas es pionero en su implementación, tanto en la institución como en otros centros del país.

La PRN permite oxigenar y preservar los órganos tras el fallecimiento del donante mediante el restablecimiento controlado del flujo sanguíneo, para evitar su deterioro, mejorando su vitalidad y el pronóstico de los receptores.