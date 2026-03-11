Innovación y sostenibilidad en el CITLAM: Abierta la inscripción al curso de Compostaje y Vermicompostaje

Tras el éxito masivo del taller de Impresión 3D, con el que inició su ciclo 2026, el Centro de Innovación Tecnológica de La Matanza abre la inscripción para un nuevo curso ambiental gratuito. La iniciativa, que busca fomentar la economía circular y la conciencia ecológica, se dictará de forma presencial en San Justo con el objetivo de brindar herramientas prácticas y gratuitas a la comunidad.

El Gobierno Local, en articulación con la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dio apertura a una nueva propuesta: el curso de Compostaje y Vermicompostaje. Esta formación está orientada a mayores de 18 años, combina teoría y práctica para enseñar la correcta gestión de materia orgánica y la producción de humus de lombriz, y se enfoca en el cuidado ambiental promoviendo la sostenibilidad en cada hogar del distrito.

Las clases se dictarán de manera presencial en la sede de Coronel Brandsen 3297, San Justo, los días jueves 26 y martes 31 de marzo, de 10 a 12 horas. Las y los interesados pueden asegurar su lugar inscribiéndose a través del sitio oficial: lamatanza.gov.ar/cursoscitlam.

El CITLAM mantiene abierta su oferta de formación gratuita durante todo el año. Con propuestas que se renuevan mes a mes, el centro ofrece herramientas clave en innovación y economía del conocimiento para potenciar el desarrollo de toda la comunidad.

Estas acciones forman parte de una política pública integral que prioriza la formación tecnológica y el cuidado ambiental en un contexto complejo, brindando acompañamiento y nuevas oportunidades de aprendizaje profesional a las familias matanceras durante todo el año.

Para información sobre talleres, cursos y capacitaciones: @educacioncyt.

Teléfonos: (011) 4441-0798 // (011) 4482-2735