La Matanza corre por nuestros Héroes de Malvinas



El próximo domingo 12 de abril, el Ateneo Don Bosco será el escenario de una nueva edición de Matanza Corre, una propuesta deportiva y gratuita para todas las edades. Con circuitos de 1K y 5K, esta edición especial rinde homenaje a nuestros ex combatientes a través de una jornada de bienestar y soberanía, con inscripción previa online.

Llega una nueva edición de Matanza Corre, un espacio de encuentro comunitario que integra la actividad física con el reconocimiento histórico. En esta oportunidad, la jornada busca mantener viva la memoria y la llama de Malvinas en el corazón de los barrios, permitiendo que grandes y chicos compartan un domingo de deporte rindiendo honor a quienes defendieron nuestra soberanía nacional.



La convocatoria iniciará a las 8 horas en el predio ubicado en Humboldt y Bolívar, donde se desplegarán las dos modalidades participativas: un circuito de 1K pensado para los más chicos y la familia, y una instancia de 5K para quienes busquen un desafío mayor. Para garantizar la organización del evento, las interesadas e interesados deberán anotarse de manera digital a través del sitio oficial del distrito en lamatanza.gov.ar/matanzacorre.



Esta iniciativa, coordinada por la Secretaría de Deporte y Recreación local, se suma a las políticas de vida saludable y recreación gratuita que el Gobierno local despliega en todo el territorio, fortaleciendo el vínculo de las vecinas y vecinos con sus instituciones locales.



Para conocer más detalles sobre la entrega de kits o el cronograma del evento, las y los participantes pueden seguir las actualizaciones en las redes sociales oficiales de @deportesmatanza.