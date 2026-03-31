Transformación en el Hospital del Niño de San Justo con instalaciones más grandes y modernas



Continuando con la obra pública, el Gobierno local finalizó una remodelación integral en el Centro de Salud Pediátrica de referencia en toda la región, aportando nuevas salas de internación, más tecnología y mejores espacios para la atención de las niñas y niños de La Matanza.

La renovación del Hospital del Niño de San Justo ya es una realidad que beneficia directamente a miles de chicas y chicos del distrito. A través de una intervención profunda en su infraestructura, el Centro de Salud, pilar fundamental de la red pediátrica nacional, logrará optimizar su capacidad operativa.

Esta transformación busca modernizar las instalaciones, agilizar los tiempos de respuesta médica y garantizar que cada paciente reciba atención de alta calidad en un entorno cómodo, funcional y moderno.



Más capacidad y mejores servicios

Nuevas salas de internación: Se construyeron 10 habitaciones dobles con baño privado, ampliando significativamente la disponibilidad de camas.



Atención especializada: Dos unidades fueron diseñadas exclusivamente para el aislamiento y tratamiento de pacientes con problemáticas de salud mental, cubriendo una demanda sensible de la comunidad.



Enfermería de última generación: Se incorporó un nuevo sector con office integrado, permitiendo que el personal de salud tenga un monitoreo constante y un acceso inmediato a los insumos, lo que genera una mayor seguridad para el paciente.



Espacios para el equipo médico: El Hospital cuenta ahora con una sala de planificación para que los profesionales puedan organizar la dinámica diaria de trabajo en un ambiente adecuado.



Con la finalización de este proyecto, y la incorporación del nuevo equipamiento, el sistema de salud de La Matanza dará un salto de calidad que se traduce en menos espera y mejores condiciones de atención para los más chicos del distrito.