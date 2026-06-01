“Matancero”, el alfajor bonaerense elaborado por alumnos de la Técnica N° 14 de González Catán

Alumnos y docentes de la institución ubicada en el barrio San José La Justina ofrecen un producto que refleja la identidad y el sentido de pertenencia de una comunidad con cultura del trabajo y producción.

Sin dudas, el alfajor, delicia compuesta de dos o más galletas dulces unidas por un relleno cubierto con chocolate o un glaseado de azúcar, es la golosina más popular de Argentina. Si bien hay una gran variedad, el tradicional es el de dulce de leche bañado en chocolate. No obstante, el “Matancero”, alfajor elaborado por alumnos de la Técnica N° 14 de González Catán, se posiciona como una opción distinta e igual de deliciosa.

En el marco de la tecnicatura en Tecnología de los Alimentos, alumnos y docentes, como el jefe de área Facundo Pajón, desarrollaron el alfajor bonaerense con tapas de cacao amargo y relleno con una mousse de chocolate amargo y reducción de frutos rojos y Malbec. “Los sabores los pensamos para no caer en el clásico dulce de leche y probar nuevas opciones”, explicaron Santiago y Agustina, egresados de la Técnica N° 14, en diálogo con El1.

El desarrollo del alfajor con identidad matancera

El “Matancero” busca reflejar la identidad y el sentido de pertenencia de una comunidad con cultura del trabajo y producción, generadora de emprendimientos productivos. Asimismo, promueve el aprendizaje práctico y el emprendimiento alimentario dentro del ámbito educativo.

El dulce proyecto comenzó a desarrollarse en las aulas de la institución ubicada en el barrio San José La Justina, de González Catán. Dentro de las Prácticas Profesionalizantes, los alumnos de último año idearon diversas propuestas con el fin de vincular sus trabajos con el mundo laboral al que se estaban por adentrar.

“El proyecto del alfajor ‘Matancero’ fue uno de los tantos que se trabajan en las aulas. Recorrió una serie de procesos en cuanto a investigación y elaboración pero, además, se hizo un trabajo de microbiología, laboratorio, control de calidad, rotulado y valores nutricionales. Se trató de una investigación muy profunda que también incluyó desarrollo en el espacio de mentorías con la Asociación Empresaria Argentina”, destacó Carolina Calbo, profesora de Prácticas Profesionalizantes.

Con la tarea de elaboración ya cubierta, desde la Técnica N° 14 aspiran tener una planta piloto para poder desarrollar los alfajores en serie, además de continuar con la capacitación para el personal y ofrecer a la comunidad productos que generen un ingreso para los espacios de taller. “Las prácticas no cesan porque siempre hay proyectos. Nosotros estamos convencidos que la salida laboral y profesional, además de la continuidad de los estudios, están en la escuela técnica”, aseguró Calvo.