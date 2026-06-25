Fernando Espinoza encabezó la emotiva Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina junto a miles de chicas y chicos

Más de 5 mil alumnas y alumnos de cuarto grado de distintas escuelas del distrito realizaron la tradicional Promesa a la Bandera Argentina, en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán.

Una jornada colmada de alegría y de los colores celeste y blanco fue el escenario de uno de los momentos más significativos de la vida escolar de las niñas y niños. Estudiantes de distintas localidades del distrito acompañados por sus familias, docentes, directivos y toda la comunidad educativa, participaron de este acontecimiento tan especial, la Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina.

El Centro de Veteranos de Malvinas de La Matanza recibió a las niñas y niños con chocolate caliente y alfajores. Durante el acto, cada estudiante recibió un diploma y una medalla como recuerdo de un evento que quedará marcado en su trayectoria educativa y personal.

Al dirigirse a las chicas y chicos presentes, Fernando Espinoza expresó: «Hoy es un día que se van a acordar toda la vida, porque hoy van a prometer fidelidad a la Bandera Argentina».

En el marco de la celebración, el jefe comunal también destacó el rol de la educación y el trabajo cotidiano de quienes acompañan la formación de miles de estudiantes del distrito: «No hay nada igual a nuestras docentes, a nuestros docentes en toda la Argentina. Gracias a las seños, gracias a las maestras y maestros por lo que hacen todos los días en cada escuela de La Matanza», sostuvo.

Asimismo, agregó: «Hace cuatro años atrás el mundo votó que una ciudad del mundo era la ciudad de la educación y dijo que era La Matanza, cuando Naciones Unidas nos distinguió como Ciudad del Aprendizaje. Eso es porque creemos en la educación pública como herramienta para transformar vidas y construir futuro. Eso no es magia, eso es esfuerzo, eso es trabajo, eso es vocación, eso es amor, esa es la pasión que todos los días le ponen nuestras seños en cada escuela»

Por último, Fernando Espinoza hizo referencia al valor de la solidaridad y el trabajo mancomunado: «En tiempos donde se impone la cultura del individualismo, nosotros queremos seguir empujando la fuerza de lo colectivo», y concluyó: «Como decía el Papa Francisco, nadie se salva solo. En La Matanza somos ejemplo de unidad, de solidaridad y de trabajo en conjunto: comunidad educativa, familias y Gobierno local dispuestos a soñar a lo grande por un mejor futuro para nuestra Patria».