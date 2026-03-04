Un histórico frigorífico cerró y dejó a 140 familias en la calle

Se trata de la empresa Ganadera San Roque SA, que anunció el cierre definitivo de su planta y despidió a más de 100 empleados.

El frigorífico Ganadera San Roque SA anunció el cierre definitivo de su planta en el partido de Morón, y el despido de 140 trabajadores. La emrpesa aseguró que la decisión se debió a la «caída del consumo interno y el ingreso de importaciones de carne.

La medida fue comunicada mediante cartas documento enviadas al personal. En ellas, argumentaron que los cambios en las condiciones económicas del país volvieron inviable la continuidad de la actividad.

En las notificaciones, la compañía sostuvo que la “indiscriminada apertura comercial” y la disminución del consumo afectaron gravemente la rentabilidad del establecimiento.

Para formalizar los despidos, la empresa invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla la posibilidad de desvincular empleados por causas económicas o de fuerza mayor, publicaron a través de un comunicado.

Mientras los operarios aguardan definiciones sobre el pago de indemnizaciones y posibles alternativas laborales, el lunes tuvo lugar una audiencia entre directivos y representantes de los trabajadores, con un nuevo encuentro previsto para las próximas horas.

Cabe destacar quel a planta era considerada una de las históricas del distrito y su cierre incrementa la preocupación en el sector. En enero, el frigorífico General Pico, creador de las reconocidas hamburguesas Paty, despidió a casi 200 trabajadores sin pago de indemnización. Pero también los frigoríficos Euro, Visom y HV reportaron problemas en sus cuentas.