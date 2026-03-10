“Toty” Flores: “Mi decisión tiene que ver con cómo hacer para colaborar con la gente que pasa hambre”

El exconcejal cambiemita aseguró a El1 que su asunción como funcionario municipal responde a la necesidad de «pensar en la gente con necesidades». «Todo lo que hice en mi vida política fue por quienes están peleando por su dignidad», explicó.

El flamante subsecretario de Economía Social y Productiva del Municipio de La Matanza, Héctor «Toty» Flores, explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta para sumarse al Gabinete del intendente Fernando Espinoza. “Mi decisión tiene que ver con cómo hacer para colaborar con la gente que pasa hambre”, sintetizó en diálogo con El1, a la vez que rechazó los cuestionamientos que hicieron desde distintos sectores políticos antiperonistas.

«Hay que pensar en la gente con necesidades. Todo lo que hice en mi vida política fue por quienes están peleando por su dignidad», señaló Flores, quien hasta diciembre era concejal por la oposición desde el bloque Cambiemos La Matanza. «Debido al hambre y las necesidades que hay, me pregunté dónde puedo colaborar para empezar a encaminar ese tema», insistió.

Respecto a las críticas que recibió desde el Movimiento Social por la República (MSR), el referente social del barrio La Juanita, de Gregorio de Laferrere, recordó que «hace rato» que no está de acuerdo «con los partidos políticos en general». «Ya como concejal, apoyé el repudio del Concejo Deliberante a los plenos poderes del Presidente Javier Milei con sus decretos de necesidad y urgencia», repasó.

Sobre ese punto, señaló que «siempre» dialogó con Elisa «Lilita» Carrió, la líder de la Coalición Cívica que fue su histórica referente. «Hoy estoy prácticamente sin partido y no quiero volver al MSR porque no representa las necesidades de la gente, así que me tiene sin cuidado», dejó en claro. «Carrió fue la que me acompañó siempre. Cuando teníamos éxito y muchos se querían sacar la foto conmigo, y también cuando sacó el 1,8 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de 2011», esgrimió. Y aclaró: «Ella conoce la situación actual, por ejemplo, que tuvimos que cerrar el taller de costura porque no había trabajo en La Juanita, y esa es parte de mi responsabilidad», aclaró.

El exdiputado nacional recalcó: «Como decimos acá en el barrio, me resbala lo que dice la oposición. Mi responsabilidad es con todas aquellas personas que creyeron en que los trabajos autogestionados y que las cooperativas podían ser una salida, y ahora hay que ayudarlas desde el Estado». «También tuve mala prensa cuando quedé desocupado y armamos los movimientos piqueteros», evocó.

“Tener ética es votar un proyecto pensando en la gente”

Según Flores, la ética «pasa por otras cuestiones». «Si un legislador vota una ley pensando en quedar bien con tu dirigente, está mal aunque la ley sea correcta», sugirió, y contrapuso: «Si tenés la oportunidad de votar un proyecto pensando en la gente, está bien aunque te equivoques».

«Toda la vida que he hecho en la política siempre fue pensando en la gente y, fundamentalmente, en la que está peleando por su dignidad. Sigo sosteniendo esos principios y hoy estamos ante una profunda crisis a la que hay que ponerle al cuerpo, cada uno desde su lugar», insistió. Y concluyó: «Estoy dispuesto a acompañar buscando en la salida colectiva, en la comunidad, la posibilidad de cambiar el país».