Deporte en La Matanza: Más de 60 disciplinas gratuitas en polideportivos

Abierto a toda la comunidad, el Gobierno local puso en marcha el cronograma anual de actividades en su red de centros deportivos, donde más de 30 mil vecinas y vecinos acceden a prácticas saludables y formación profesional. Al mismo tiempo, la construcción del mega Polideportivo en Virrey del Pino, ya alcanzó el 80% de ejecución y está muy cerca de convertirse en un gran punto de encuentro para todas las edades.

La Capital Nacional del Deporte Social, La Matanza, continúa garantizando el acceso gratuito a la actividad física en todas las localidades. La iniciativa busca promover hábitos saludables e integración comunitaria, ofreciendo instalaciones de vanguardia que incluyen piletas climatizadas, gimnasios de alto rendimiento y canchas profesionales, distribuidas estratégicamente en todo el distrito.

La propuesta actual contempla más de 60 opciones, entre las que se destacan natación, hockey, taekwondo, patín, gimnasia rítmica y atletismo, todas coordinadas por profesionales de la educación física. El sistema de participación rotativo permite que niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores compartan espacios de recreación y aprendizaje en sedes emblemáticas como el Polideportivo Balestrini, el Ateneo Don Bosco de Ramos Mejía, el Polideportivo Manzanares de Villa Luzuriaga y el Microestadio del Km 32 en González Catán, entre otros.

En paralelo a la oferta vigente, la inversión pública municipal se enfoca en la finalización del Polideportivo Lionel Messi. Ubicado en un predio de 6,5 hectáreas en Virrey del Pino, este complejo financiado íntegramente con recursos locales se proyecta como un emblema de la inclusión, transformando un terreno antes en desuso en un polo deportivo de referencia nacional.

Las y los interesados en sumarse a las actividades pueden consultar los requisitos y la documentación necesaria en la web oficial: lamatanza.gov.ar/deportes. Las inscripciones se realizan de forma presencial en cada una de las sedes en sus respectivos horarios de atención. Para consultar sedes, ingresar: lamatanza.gov.ar/polideportivos